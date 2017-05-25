В Нацполиции нет претензий к СБУ в деле П.Шеремета - А.Аваков

В Национальной полиции Украины нет претензий к сотрудникам Службы безопасности Украины по выполнению их работы в деле журналиста Павла Шеремета. Об этом сказал министр внутренних дел Украины Арсений Аваков в эфире телеканала "24", передает УНН.

"В следственной группе участвовали и прокуроры, и берут еще и сотрудники СБУ. На сколько допущен к материалам следствия, насколько я понимаю эту ситуацию, в Национальной полиции нет претензий к СБУ по факту выполнения своей работы", - рассказал А.Аваков.

Напомним, 20 июля 2016 около 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.

Как сообщал УНН, полиция уже провела несколько содержательных бесед с журналистами, которые подготовили фильм-расследование "Кто убил Павла" и обнаружили новые факты по делу.