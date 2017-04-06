В НБУ опровергли слова Гонтаревой об отставке

В пресс-службе Национального банка Украины в очередной раз опровергли сведения об отставке главы НБУ Валерии Гонтаревой

В Нацбанке утверждают, что Гонтарева заявления об отставке не писала, информирует "ДС" со ссылкой на УНН.

"Заявление не написано, заявления нет", - заявили в пресс-службе.

В НБУ утверждают, что в общении с журналистами сегодня утром Гонатерва лишь в очередной раз подтвердила свое намерение впоследствии покинуть пост главы Нацбанка.

Как сообщала "ДС", сегодня утром, во время акции протеста глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева сказала, что пишет заявление об отставке.

"Это вопрос к Раде и президенту Украины... Я не знаю, я пишу заявление об отставке, а не назначаю никого", - сказала она.