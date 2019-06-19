В НФ прокомментировали причины гибели Тымчука

Первый заместитель председателя фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук не верит, что гибель его коллеги по фракции Дмитрия Тымчука - несчастный случай в результате чистки огнестрельного оружия.

Об этом он сказал в комментарии журналистам, передает УНИАН.

По словам Тетерука, для получения информации об обстоятельствах гибели Тымучка необходимо дождаться официальной позиции правоохранительных органов.

"Следственная группа там работает, глава киевской полиции там работает, председатель Нацполиции Князев на месте трагедии", - сказал он. "Как офицер я лично не верю в то, что это несчастный случай в результате чистки оружия. Но для того, чтобы получить полную информацию, я прошу всех дождаться официальной информации от правоохранительных органов", - подчеркнул Тетерук.

Он напомнил, что Тымчук с 2014 года вместе с коллегами освещал ход агрессии Российской Федерации, участие российской армии в агрессии против Украины. "Все это дает основания считать, что мы будем иметь версию замаскированного убийства под самоубийство", - сказал депутат. По его словам, полиция и другие органы должны как можно тщательнее изучить это дело и в кратчайшие сроки дать ответ, что произошло.

Как сказал Тетерук, если речь будет идти об умышленном убийстве, он хотел бы, чтобы возмездие для заказчиков и исполнителей было неотвратимым. На вопрос, почему он не верит, что это мог быть несчастный случай, Тетерук ответил, что с 90-го года работает с оружием и знает, когда могут быть несчастные случаи, а когда - халатное обращение с оружием. "Дмитрий - профессиональный военный, и с оружием, так же, как и я, провел более половины жизни. Есть определенные вещи, которые нарабатываются на автоматизме...

Я просто не верю, что офицер с многолетним опытом погиб в результате халатного отношения к персональному оружию. Это неправда, это не может быть. 99%, что это неправда", - заявил Тетерук. На вопрос, имел ли Тымчук врагов и получал ли угрозы, Тетерук заметил, что в последние разы, когда он виделся с Тымчуком, он не имел никаких "депрессивных намерений покончить жизнь самоубийством". "Я не верю в то, что это самоубийство", - добавил он и заметил, что Тымчук не говорил ему о каких-либо угрозах.

Кроме того, на вопрос о том, что член фракции "Народный фронт" Антон Геращенко написал в соцсетях, что речь идет о несчастном случае, Тетерук ответил, что Геращенко "злоупотребляет своим правом обнародовать ту информацию, которая не должна быть обнародована, и он забегает вперед".

"Меня это неимоверно раздражает, и я не могу комментировать то, что делает Антон Геращенко. Как гражданин своей страны я ему сделал замечание, что он бежит впереди паровоза. И неправильно делать то, что должны делать исключительно наши компетентные правоохранительные органы. Мне не нравится то, что он сделал", - подчеркнул депутат.

Напомним, в Киеве в среду найден мертвым координатор группы "Информационное сопротивление" (ИС), народный депутат фракции "Народный фронт" Дмитрий Тымчук.