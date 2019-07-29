В новом Кабмине может появиться одно большое объединенное министерство по гуманитарной политике

В сформированном после парламентских выборов новом украинском правительстве может быть создано одно министерство по гуманитарной политике на базе министерств культуры, молодёжи и спорта, и информационной политики, считает заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

"Мы считаем, что должна быть не просто информационная стратегия - речь идет о большой гуманитарной сфере. Сейчас нарабатывается стратегия в отношении объединенного министерства, куда войдут министерства культуры, молодежи и спорта, информационной политики", - сказал он в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Тимошенко отметил, что информационная политика "не может существовать сама по себе".

"Это больше гуманитарная сфера, откуда информполитика и может черпать значительную часть месседжей. Нельзя построить только верхний кубик. Гуманитарная политика - это отношение к людям, отношение людей к власти. Мы в этом видим задачу. А информационно уже нужно это доносить. Поэтому мы думаем, что необходимо объединить эти министерства", - пояснил он.

Полный текст интервью Кирилла Тимошенко будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина"