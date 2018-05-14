В ОБСЕ пытаются легализовать выборы Путина в Крыму - Геращенко

Один из институтов организации - Бюро по свободным выборам - в своем отчете по президентским выборам в РФ не упомянул о фальсификации выборов в Крыму

Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе предпринимает попытки легализовать выборы президента России на территории временно оккупированного Крыма. Об этом заявила на заседании согласительного совета Верховной Рады первый вице-спикер Ирина Геращенко, передает корреспондент LIGA.net.

Народный депутат отметила, что БДИП ОБСЕ, которое проводит мониторинг выборов, в своем отчете по президентским выборам в РФ не упомянуло о фальсификации выборов в Крыму.

"Это ползучая легализация сфальсифицированных выборов", - подчеркнула она.

Геращенко также сообщила, что при содействии неправительственной организации ОПОРА подготовлен проект заявления парламента по этому поводу к ОБСЕ, который нужно принять на неделе, так как окончательный отчет по выборам будет утвержден в ОБСЕ "на днях".

РФ оккупировала АР Крым в 2014 году. Верховная Рада объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации полуострова Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генассамблея ООН, осудили действия Кремля. Против РФ были введены персональные и секторальные санкции. За проведение Москвой так называемых парламентских выборов с участием Крыма в 2016 году Рада признала Госдуму РФ нелегитимной.

В марте 2018 года Владимир Путин победил на выборах в РФ, набрав около 77% голосов. Российские СМИ утверждают, что на незаконных выборах в Крыму за него проголосовали около миллиона "избирателей" - 92%.