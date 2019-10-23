В Офисе Президента рассказали, как хотят реформировать местное самоуправление

В Офисе Президента работают над изменениями в Конституцию в части местного самоуправления, предусматривающих введение трехуровневой системы административно-территориального устройства с обществом в основе. Видение Президента Владимира Зеленского о необходимости внесения изменений в Конституцию Украины в части реформы местного самоуправления представил первый заместитель руководителя Офиса Президента Украины Сергей Трофимов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ОП.

"Среди основных идей: введение трехуровневой системы административно- территориального устройства (община-округ-регион), построение местного самоуправления на основе принципов вездесущности и финансовой самодостаточности. Община - основа, вместо районов вводится округ, состоящий из общин. Местные администрации будут ликвидированы, на уровне округов будут работать префекты, которые будут госслужащими и по сути будут представлять государство. Основной принцип: общинам - власть, стране - контроль. Вместе с указанными изменениями будут нарабатывать и законопроекты, которые касаются децентрализации", - отметили в пресс-службе ОП.

При этом у Президента отметили, что, как предполагается, проект конституционных изменений будет направлен в Конституционный Суд Украины уже на текущей сессии Верховной Рады. Если парламент поддержит упомянутые изменения, по их введению предлагается предусмотреть переходный период.

Проект изменений в Основной Закон пока обрабатывает Комиссия по правовым вопросам при Президенте Украины.

По мнению Трофимова, реформа местного самоуправления, ее закрепление в Конституции позволит людям по всей стране получить возможность для улучшения благосостояния. "Это значит, что публичные услуги должны стать ближе, а медицина и образование - качественными и доступными ... Дать возможность общинам решать вопросы своей жизнедеятельности и иметь инструменты для преодоления бедности - именно это является главной задачей завершения реформы децентрализации", - пояснил он, уточнив, что указанные конституционные изменения станут завершением децентрализации в Украине.

По информации пресс-службы, эта реформа обеспечит полноценную имплементацию Европейской хартии местного самоуправления.

Напомним, ранее в Верховной Раде заявляли, что оккупированные территории Донбасса могут получить особый статус в соответствии с реформой децентрализации, а не из-за изменений в Конституции.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что правительство в любом случае продолжит реформу децентрализации.