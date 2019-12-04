В офисе президента утвердили пять сценариев реинтеграции Донбасса

Пять сценариев реинтеграции временно оккупированных территорий Донбасса утвердили в Офисе президента во время совещания в рамках подготовки ко встрече в Нормандском формате.

Встреча прошла при участии президента Украины Владимира Зеленского.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, участники совещания обсудили возможные сценарии реинтеграции временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.Владимир Зеленский четко обозначил позицию о недопустимости решения проблемы оккупированных территорий военным путем и необходимости достижения мира на востоке Украины политико-дипломатическими методами. Секретарь СНБО Алексей Данилов выразил уверенность, что при поддержке международных партнеров Украина сможет вернуть временно оккупированные территории и прекратить военные действия, - сообщает пресс- служба Офиса президента.

Владимир Зеленский поручил Главнокомандующему Вооруженных сил Украины Руслану Хомчаку в ближайшее время посетить зону проведения Операции объединенных сил. Кроме того, перед встречей в Нормандском формате запланировали провести заседание СНБО под председательством Президента Украины Владимира Зеленского.

Напомним, встреча глав стран "нормандской четверки" состоится в Париже 9 декабря.

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