В Офисе Зеленского назвали причину замены 12 послов

Замглавы Офиса президента Вадим Пристайко заявил, что Владимир Зеленский решил сменить 12 послов Украины за рубежом из-за того, что они слишком долго занимают эти должности.

По его словам, некоторые послы были назначены не президентом Петром Порошенко, а "несколько ротаций президентов назад".

"Большинство из них находятся в должности значительно больший срок, чем традиционные сроки для украинской дипломатии, в среднем 4-5 лет. Некоторые послы пересидели вдвое больше", - сказал Пристайко.

Он добавил, что госсекретарь МИД сегодня и вчера обзвонил каждого из руководителей иностранных дипмиссий, которых планируется сменить.

При этом посольство Украины в РФ останется в том же составе - им управляет временный поверенный по делам Украины в России.

Накануне стало известно, что Владимир Зеленский принял решение о замене 12 руководителей посольств по всему миру.