В оккупированном Луганске представителю ОБСЕ не показали заложников, о которых просила украинская сторона - Геращенко.

В списке координатора ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Тони Фриша, переданном украинской стороной, были фамилии людей, посещение которых было принципиально для украинской стороны. Однако в оккупированном Луганске вместо них Фришу показали заключенных, осужденных до 2014 года, заявила переговорщица в минском процессе Ирина Геращенко.

Координатор ОБСЕ в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Тони Фриш из 17 заложников, запрашиваемых украинской стороной, посетил в ОРДЛО менее половины, потому что в оккупированном Луганске ему организовали встречу не с теми людьми, о которых просил Киев. Об этом в ходе брифинга сообщила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, пишет "Интерфакс-Украина".

"Из того списка, который мы дали господину Фришу, он встретился менее чем с половиной. Он встретился с десятью. Но среди них было несколько, которых мы не подавали", - отметила Геращенко.

По ее словам, в списке были фамилии людей, посещение которых Фришем было принципиально для украинской стороны.

"К сожалению, в Луганске ситуация хуже, чем в Донецке. Дали встретиться не с теми людьми, о которых у нас есть серьезные основания думать, что их пытают", - подчеркнула Геращенко.

В Луганске Фришу показали заключенных, осужденных до начала военного конфликта на Донбассе, добавила вице-спикер.

Она рассказала, что на данный момент представители ОРДЛО подтверждают пребывание у них лишь 20 заложников. По словам Геращенко, сейчас невозможно назвать точное количество украинских заложников, удерживаемых в ОРДЛО, потому что это может быть использовано в качестве ловушки, которую "пытаются устроить представители ОРДО и ОРЛО".

У украинской стороны "есть тревожная информация" по одному из заложников, удержание которого на оккупированных территориях вынуждены были подтвердить представители ОРДЛО. Кроме того, Геращенко добавила, что после масштабного обмена в конце декабря 2017 года удалось "найти ниточки" о двоих военнослужащих, которых несколько лет искали. При этом боевики не пустили Фриша к одному из них, мотивируя тем, что они якобы не знают, где находится украинский военнослужащий.

Фриш находился на Донбассе с 6 сентября. Вначале он посетил Луганск, затем Донецк.

В интервью сепаратистским СМИ Фриш рассказал, что в Луганском СИЗО встретился с пятью задержанными лицами и что впервые разговаривал с ними конфиденциально.

"У меня нет сомнений, что к ним относятся корректно. Конечно, они хотели бы иметь больше возможностей звонить своим семьям, получать посылки, но условия везде одинаковые... Они хотят быть свободными, хотят, чтобы их обменяли", - ответил Фриш на вопрос об условиях содержания заложников.

Во время брифинга 11 сентября представитель ОБСЕ рассказал, что в Донецке ему удалось посетить шестерых украинцев, сообщило "Громадське". Он подтвердил, что общался с ними один на один.

"Некоторых из них я уже видел раньше, с некоторыми я никогда не встречался. Мы имели очень открытый разговор и обмен мнениями со всеми шестью лицами", - добавил Фриш.

Он сказал, что условия содержания украинцев отвечают "должному уровню".

Фриш также рассказал о встрече с донецким журналистом Станиславом Асеевым, военнослужащими Богданом Пантюшенко и Сергеем Глондарем.

В июне 2018 года глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявлял, что на Донбассе удерживают 113 украинских заложников. Последний крупный обмен удерживаемыми лицами состоялся в конце 2017 года.