В окупованому Криму відбувається штучна демографічна зміна етнічного складу населення, - Чубаров

Звичайним людям у Криму води вистачає, а країні-окупанту на свої цілі, які вона реалізує в Криму, зокрема на будівництво житла для військових, - вже немає.

Про це глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV, передає Цензор. НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Нестача води окупантами буде якимось чином вирішуватися. Власне, в Криму немає браку води до такої міри, щоб не вистачало людям для їхньої нормальної життєдіяльності. Але для багатьох сфер, які розгорнули зараз окупанти, в тому числі будівництво житла для військових, і для тих, кого вони переселяють з Росії... їм потрібна вода", - зазначив Чубаров.

Він указав, що з півострова продовжується витіснення кримських татар і етнічних українців: "Зараз відбуваються штучні демографічні зміни етнічного складу населення Криму".

У зв'язку з цим, зазначив глава Меджлісу, "в Криму потрібна вода, і немає жодних інших напрямків вирішення цієї проблеми, аніж постачати дніпровську воду з материкової частини української території".

Чубаров наголосив, що внаслідок різкого падіння цін на нафту, санкційного тиску, коронакризи, воєнних авантюр у Сирії та Лівії, Путін опинився у скрутній ситуації.

"Отже, Путіну потрібно буде показати себе, як і в 2014 році, що він не просто не змінився, а він ще більше зміцнів ; Путін, як і Сталін, як би він не нехтував міжнародним правом, завжди намагається знайти приводи, щоб приховати таке брутальне нехтування", - вважає глава Меджлісу.

Він зазначив, що в цій ситуації Путін знову буде акцентувати, як "хунта" в Києві не постачає воду до Криму, і мешканцям півострова треба буде допомогти. "І це все нас доводить до розуміння того, що не виключені дії, які будуть спрямовані на те, щоб взяти під свій контролю ту територію, звідки постачається вода. Тобто вглибину Херсонської області, до Нової Каховки", - резюмував Чубаров.

"Абсолютна більшість кримських татар розуміють, що будь-які проблеми, які б вони не переживали, мають одне джерело походження - це окупація. І люди розуміють, що для деокупацію їм треба просто витерпіти все, що з ним відбувається", - сказав Чубаров.

У той же час глава Меджлісу додав, що зараз в Криму немає такої критичної ситуації, щоб люди вранці прокинулися і їм було б ніде взяти води - попити або помитися.

"Бракує води для промислових потреб (окупантів. - Ред.), для військових гарнізонів, не вистачає води для того, щоб залучати туди своїх людей", - підкреслив Чубаров.

Вої

https://voi.com.ua