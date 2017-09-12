В ООН заявили об отсутствии прогресса в расследовании убийства Шеремета

Мониторинговая миссия ООН заявила об отсутствии прогресса в расследовании убийства журналиста Павла Шеремета.

Об этом заявила председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер, сообщает агентство УНН.

"Прошло чуть больше года после убийства журналиста Павла Шеремета, однако прогресса в расследовании его смерти нет", - заявила Ф. Фрейзер.

При этом по ее словам, все чаще иностранных журналистов высылают из Украины за ведение антиукраинской пропаганды.

Напомним, по данным МВД, следствие не имеет определенных подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

20 июля 2016 года около 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.

26 июля глава МВД А.Аваков заявил, что Нацполиция готова заплатить 200 тысяч гривен за информацию, которая поможет раскрыть убийство П.Шеремета.

Трагическая гибель журналиста вызвала широкий общественный резонанс. В ходе совещания руководителей силовых ведомств Украины с главой государства была создана специальная оперативная группа для расследования убийства журналиста Павла Шеремета. К расследованию Украина попросила присоединиться экспертов ФБР и Europol.