В ОП очікують, що Росія невдовзі подвоїть чисельність військ біля кордону України

Заступник голови Офісу президента Роман Машовець заявив, що Україна очікує на подвоєння військ Росії біля свого кордону. Про це він сказав під час зустрічі з послом Швеції в Україні Тобіасом Тибергом, повідомляє пресслужба ОП.

За словами Машовця, нарощування Росією сил уздовж українських кордонів призведе до їх подвоєння. Також він наголосив, що Росія загострює ситуацію на Донбасі, порушує режим припинення вогню і не хоче дотримуватись досягнутих домовленостей. Заступник голови ОП закликав скоординувати зусилля на міжнародному рівні, щоб не допустити ескалації і притягти РФ до відповідальності за її військові дії.

Посол розповів про зусилля Швеції як країни, яка головує в ОБСЄ, щодо забезпечення прозорості військових дій РФ відповідно до її зобов'язань у рамках Віденського документу 2011 року. Він позитивно оцінив зусилля України щодо мирного врегулювання конфлікту і повернення до режиму тиші. Тиберг пообіцяв, що Швеція продовжить уважно стежити за ситуацією на сході України і біля її східних кордонів і підтримуватиме її суверенітет і територіальну цілісність.