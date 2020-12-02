В ОП відреагували на скандал з Венедіктовою і можливою підозрою заступнику Єрмака

Президент Володимир Зеленський не втручається в роботу Офісу генпрокурора. Про це LIGA.net заявив радник глави ОП Михайло Подоляк, коментуючи звинувачення НАБУ.

Подоляк заявив, що президент і ОП сповідують "принцип невтручання в справи правоохоронних, антикорупційних органів" і "підтримає будь-які прозорі розслідування, засновані на доведених фактах". Він також назвав "вигадкою" інформацію про нараду у президента, на якій Зеленський нібито доручив захищати Татарова. "Це неприйнятно з точки зору закону і моралі", - сказав Подоляк.

Сам Татаров у коментарі, наданому LIGA.net. Офісом президента, заявляє, що інформація про його причетність до будь-яких злочинів неправдива.

"Розповсюджувані оточенням глави НАБУ чутки про те, що я нібито причетний до якихось злочинів, а також про те, що мене нібито хотіли затримати, не відповідають дійсності. Їх поширення я пов'язую зі своєю публічно озвученою позицією щодо роботи керівництва антикорупційного органу. Зараз працюю у штатному режимі", - сказав Татаров.

28 листопада Татаров розкритикував НАБУ і директора Бюро Артема Ситника.

В ОП відхрестилися від його заяв.

Сьогодні НАБУ заявило, що генеральна прокурорка Ірина Венедіктова зірвала вручення підозри колишньому посадовцю Укрбуду. Бутусов пише, що йдеться про Татарова.

Раніше головний редактор видання "Цензор.НЕТ" Бутусов писав, що НАБУ нібито виписало підозру Татарову про причетність до фальсифікації експертизи у справі ексглави Укрбуду Максима Микитася.

Журналіст повідомив, що Татаров, коли був адвокатом директора Укрбуду Олега Майбороди, нібито передав хабар заступнику голови експертного центру МВС Костянтину Дубоносу, щоб експерти занизили збиток. Дубонос же за це отримав "об'єкт нерухомості", писав Бутусов.