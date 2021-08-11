В ОП відреагували на слова Резнікова про війська США в Україні

Прессекретар президента Сергій Никифоров прокоментував слова віцепрем'єр- міністра Олексія Резнікова про можливе розміщення військ США в Україні.

Під час брифінгу він сказав, що слова Резнікова слід трактувати не як намір, а як "просто міркування про те, як посилити безпеку".

"...[Це] гіпотетичний варіант зі зміцнення безпеки в Україні. Це не те, що Україна всерйоз розраховує найближчим часом запросити американців і встановити військові бази", - пояснив прессекретар.

За словами Никифорова, можливе розміщення військ США в Україні залежить і від консенсусу в українському суспільстві, і від бажання НАТО, а також від "готовності прийняти той факт, що будь-які кроки сильно роздратують нашого північного сусіда".

Напередодні віцепрем'єр і міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков не виключив, що в Україні можуть розмістити американські війська.

"Я переконаний, що треба посилити санкції проти компаній, які втілюють цей проєкт [газопроводу Північний потік-2], і не допустити його запуску. Важливим є розширення безпекового пакета для України. Передусім за рахунок розгортання сил ППО, навіть шляхом розміщення американських підрозділів. Наше законодавство це дозволяє", - сказав він під час зустрічі з керівником Jamestown Foundation Гленом Говардом у США.