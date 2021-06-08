В ОП відреагували на запис переговорів Джуліані з Єрмаком, оприлюднений CNN

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував записи телефонних розмов адвоката 45-го президента Дональда Трампа Рудольфа Джуліані з колишнім спецпредставником Держдепу в Україні Куртом Волкером і очільником ОП Андрієм Єрмаком.

Телеканал CNN раніше повідомив, що отримав записи розмов, під час яких Джуліані тисне на Єрмака, який тоді [влітку 2019 року] був радником президента, вимагаючи призначити генпрокурора, що поновить розслідування діяльності Хантера Байдена в компанії Burisma. Адвокат Трампа переконував Єрмака, що в разі відновлення розслідування дипломатичні відносини США і України покращаться. Єрмак, за даними CNN, "терпляче слухав", намагаючись перевести розмову в офіційну дипломатичну площину.

У коментарі НВ Подоляк заявив, що "Андрій Борисович поводився абсолютно гідно, чудово розуміючи, які ризики для країни несе поведінка окремих політиків і ситуація в цілому".

"Запис і його оцінка американськими журналістами чітко свідчать, що це була спроба деструктивно натиснути на Україну, що спиралась на фейки і помилкову впевненість у нібито участі українців і американців в Україні в якійсь активності, спрямованій проти США", - сказав радник голови ОП.

За словами Подоляка, Андрій Єрмак під час розмови зміг "витримати лінію розмови таким чином, щоб Україна не перетнула межу між звичайною дипломатією і тіньовою політикою, в яку нас намагались втягнути".

Радник голови ОП вважає, що Джуліані "навантажили конспірологічних історіями" українські посадовці, які були при владі в 2014-2019 роках, зокрема колишній генпрокурор Юрій Луценко:

"Максимальна брехня, дозвільні фантазії і традиційний замовний "кримінал". Саме це продавали члени відомої політичної команди...".

28 травня газета The New York Times повідомила, що США розслідують спробу втручання України у вибори президента США в 2020 році. У матеріалі йшлося про те, що українських політиків підозрюють у співпраці з адвокатом 45-го президента США Руді Джуліані. На думку слідства, українські посадовці, зокрема народний депутат Андрій Деркач, могли допомогти розповсюдити відомості про причетність нинішнього глави Білого дому Джо Байдена і його сина Хантера до корупції.

До цього агентство Bloomberg повідомило, що федеральні прокурори Нью-Йорка в рамках розслідування проти Джуліані вилучили частину доказів з електронної пошти колишнього генпрокурора України Юрія Луценка і ексглави фіскальної служби Романа Насірова. Федеральні прокурори підозрюють, що Джуліані міг порушити закони про лобіювання, коли діяв як незареєстрований іноземний агент, працюючи на Дональда Трампа.

Луценко заявив, що відкритий до співпраці з правоохоронними органами США.

У лютому 2021 року видання Time повідомило, що адвокат 45-го президента США Дональда Трампа Руді Джуліані в 2019 році вимагав від представників Офісу президента України перевірки сина тодішнього кандидата, а сьогодні президента США Джо Байдена, Хантера Байдена. 28 квітня вдома у Джуліані провели обшуки агенти ФБР.