В ОП заперечують конфлікт з Разумковим

Між Президентом Володимиром Зеленським і його адміністрацією та головою Верховної Ради Дмитром Разумковим немає жодних конфліктів попри різні підходи до розв'язання конституційної кризи.

Як передає Укрінформ, про це заявив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк в інтерв'ю виданню "Бабель".

"У нас немає ні найменшого конфлікту зі спікером парламенту. Є його уявлення про якісь його ситуативні проєкти", - сказав радник голови ОП.

Водночас, коментуючи різні підходи Президента і спікера до розв'язання конституційної кризи, Подоляк висловив думку, що "коли ти заходиш у складі команди з великим рейтингом і кредитом довіри, то щонайменше перші три- чотири роки потрібно працювати в рамках єдиної команди".

"Є президент, він визначив певні вектори. У випадку з КС це принциповий вектор: ми йдемо до поступового знищення закритості та кастовості системи державного управління. Мені здається, що спікер повинен з нами в цьому напрямку рухатися в унісон, навіть якщо має власні політичні амбіції та цілі", - зазначив радник голови ОП.

Як повідомляв Укрінформ, раніше Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявляв, що у нього абсолютно робочі відносини з Офісом Президента, а свої стосунки з главою держави Володимиром Зеленським він назвав хорошими.

Питання про відносини між ОП і Разумковим ЗМІ почали порушувати після того, як повідомлялося про, нібито, конфлікт між Головою ВР Дмитром Разумковим і представниками Офісу Президента.