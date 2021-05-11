В "ОПЗЖ" обшуки у Медведчука вважають "помстою" та "політичною розправою"

Партія "Опозиційна платформа - За життя" вважає обшуки, проведені вдома у одного з лідерів партії Віктора Медведчука та у члена політради партії Тараса Козака, а також в офісі партії у Києві, "помстою та розправою".

"Такі дії влади - відверта та цинічна політична розправа над опозиційним політиком, який своєю принциповою позицією розкриває непрофесіоналізм, продажність та антинародний характер влади. В цих умовах партія залишає за собою право звернутися до українського народу для того, щоб вжити всіх необхідних заходів і обмежити свавілля та беззаконня, пограбування та геноцид громадян, переслідування інакодумців", - наголошується у заяві, яку оприлюднила прес-служба партії у вівторок.

У партії нагадали, що в неділю, 9 травня, "ОПЗЖ" провела низку акцій, зокрема за участю Віктора Медведчука.

"9 травня влада переконалася, що ідеї "Опозиційної платформи - За життя" розділяє та підтримує переважна частина нашого суспільства, для якої є священним подвиг братніх народів, які зупинили фашизм, що сьогодні піднімає голову в Україні. Вже через день після цього влада відповіла політичними репресіями проти Віктора Медведчука", - вважають у політсилі.

"Не зумівши довести обґрунтованість репресій, що мають вигляд санкцій, які послідували до цього, каральна машина поліцейської держави пішла на нове беззаконня - заявила про висунення підозр Віктору Медведчуку й Тарасу Козаку", - додали в "ОПЗЖ".

У заяві наголошується, що "незважаючи на безпрецедентний тиск і погрози, використання адміністративного ресурсу та нападу націонал-радикалів, які забезпечені повною підтримкою влади Зеленського, партія продовжує активну політичну діяльність".

Як повідомлялося, генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри в державній зраді та замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку.

У вівторок, 11 травня, слідчі СБУ проводять обшуки в офісі "ОПЗЖ" у кабінетах Віктора Медведчука на Великій Васильківській у Києві та ще у двох житлових будинках народного депутата в Києві.