В ОПЗЖ закликали суддів КСУ не йти у відставку під тиском "збанкрутілої Зе-бригади, час якої минає"

"Опозиційна платформа - За життя" заявила, що підтримує суддів Конституційного Суду України у конфлікті з президентом Володимиром Зеленським. Відкрите звернення опубліковано 4 листопада на сайті політичної сили.

"Влада розгорнула масштабну атаку на судову систему. Це відбувається тому, що саме незалежна судова влада є головною перешкодою для реалізації планів передачі країни під зовнішнє управління, розграбування її багатств, руйнування соціальної держави в Україні. Атака Зе-бригади на українську Конституцію захлинається. Влада, що розгубила довіру і зрадила інтереси людей, не знаходить підтримки ані в суспільстві, ані в парламенті. Саме тому посилюється персональний тиск на суддів Конституційного Суду. Проти вас відкриваються кримінальні справи. На суд нацьковують проплачених радикалів. Лунають обурливі погрози фізичної розправи", - ідеться в заяві.

Партійці додали, що зараз до цього тиску "підключилися ручні "слуги", які малодушно підписалися під зверненням, написаним під диктовку офісу Володимира Зеленського та його кураторів з іноземних посольств".

"Опозиційна платформа - За життя" закликає суддів Конституційного Суду не піддаватися на погрози та шантаж. На ваших плечах сьогодні лежить відповідальність за долю української демократії та майбутнє нашої країни. Ми звертаємося до вас із закликом не залишати свій пост і не йти у відставку під тиском збанкрутілої Зе-бригади, час якої минає. У протистоянні задумам узурпаторів, які мріють про диктатуру, вас підтримує вся демократично налаштована громадськість. Об'єднавшись у захисті Конституції, демократичних засад української державності, українського суверенітету і прав українських громадян, ми обов'язково переможемо. Правда, Конституція і демократія на вашому боці! " - підсумували в ОПЗЖ.

Конституційний Суд України 27 жовтня 2020 року скасував частину положень антикорупційних законів і вказав, що встановлення кримінальної відповідальності за декларування свідомо недостовірних даних, а також умисне неподання декларацій є надмірним покаранням за вчинення таких правопорушень.

Національне агентство з питань запобігання корупції у зв'язку з рішенням КСУ 28 жовтня закрило доступ до реєстру електронних декларацій і припинило їх перевірку, зберігання та оприлюднення. Голова агентства Олександр Новіков назвав рішення КСУ "нищівною поразкою антикорупційної реформи".

Голова Конституційного Суду Олександр Тупицький сказав, що НАЗК спеціально "розігнало ситуацію", суддя КСУ Ігор Сліденко заявив, що рішення суду не передбачало необхідності закривати реєстр.

29 жовтня після засідання РНБО, виконуючи розпорядження Кабміну, НАЗК відкрило доступ до реєстру електронних декларацій.

Того самого дня Зеленський зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт, яким пропонують визнати неправомірним рішення КСУ, позбавити повноважень весь склад суду і призначити новий, а також забезпечити безперервність дії антикорупційного законодавства. Тупицький заявив, що цей проєкт закону має ознаки конституційного перевороту і суперечить двом статтям Конституції України.

Представники Ради Європи 31 жовтня розкритикували законопроєкт Зеленського. У відповідь НАЗК заявило, що Конституційний Суд принаймні двічі порушив Конституцію України. 2 листопада на зустрічі з парламентською фракцією "Слуга народу" президент закликав підтримати звільнення суддів КСУ.

Тоді ж спікер Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував законопроект про відновлення дії окремих положень закону України "Про запобігання корупції". 3 листопада документ підтримав профільний комітет .

226 нардепів підписали і передали до Конституційного Суду України заяву з закликом до суддів добровільно скласти повноваження. При цьому наголошується, що воно стосується не всіх суддів: депутати мають намір домогтися відставки 11 суддів, які підтримали рішення про скасування частини положень антикорупційних законів.