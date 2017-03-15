В "ОРДЛО" назвали транспортную блокаду нарушением минских соглашений

После того, как сегодня, 15 марта, СНБО решил перекрыть транспортное сообщение с неподконтрольными территориями на Донбассе, лидеры так называемой "ДНР" выступили с заявлением по этому поводу.

Об этом сообщают информационные ресурсы сепаратистов.

"Глава ДНР" Александр Захарченко заявил, что не отменит запрет на вывоз продукции и сырья на подконтрольную Киеву территорию.

"Решение Порошенко и СНБО - это факт внутренней борьбы за власть в Киеве, которую Порошенко, похоже, проигрывает. Мы также ввели запрет на вывоз на территорию бывшей Украины нашей продукции и нашего сырья. Эту блокаду с нашей стороны мы не отменяли. И не собираемся, пока Киев не выполнит свои обязательства по Минским соглашениям. И прежде всего, политическую часть", - заявил Захарченко.

Также на ситуацию с блокадой отреагировал и председатель так называемого "Народного совета Денис Пушилин. Он заявил, что введение Украиной полной транспортной блокады Донбасса является прямым нарушением "Минска-2" и легализацией на высшем государственном уровне действий радикалов из числа участников блокады.