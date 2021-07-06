В ОРДЛО роздали 630 тисяч російських паспортів - Данілов

Жителям окупованих частин Луганської і Донецької областей роздали 630 тис. російських паспортів.

Як передає Укрінформ, про це повідомив в інтерв'ю "24 каналу"секретар РНБО Олексій Данілов.

"На території Луганської і Донецької областей роздано 630 тисяч російських паспортів", - сказав він.

За словами посадовця, наразі українська влада не може впливати на цей процес.

"Вони хочуть, щоб ми провели вибори, але громадянином якої країни він буде вважатися, коли буде йти на вибори по українських законах?" - зауважив Данілов.

На його думку, однією з причин, чому російська влада роздає паспорти, є бажання отримати додаткових 500 тис. голосів під час виборів у Держдуму восени цього року.

Президент Володимир Зеленський заявив, що питання видачі паспортів Російської Федерації мешканцям тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей не передбачене Мінськими домовленостями.