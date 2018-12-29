В отчетах 13 партий нашли нарушения - НАПК

Национальное агентство по предотвращению коррупции в отчетах за ІІІ квартал 2018 года выявило нарушения 13 партий. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно анализу были выявлены нарушения в отчетах 13 партий: "Справа", "Социальная справедливость", "Гражданское движение Николая Томенко "Родная страна"", "Блок Владимира Николаенко", "Партия "Национально-демократическое объединение "Украина"", "Республиканская платформа", "Партия народного действия "Надия"", "Республиканская партия", "Украинская партия чести, борьбы с коррупцией и организованной преступностью", "Всеукраинское объединение "Вольность и справедливость", "Селянская партия Украины", "Партия Наталии Королевской "Украина - вперед!", "Всеукраинское объединение "Свобода".

Нарушения относятся к установленному порядку подачи или сроков подачи отчета, установленному порядку предоставления или получения взносов на поддержку политической партии. За подобные нарушение предусмотрена ответственность по статьям 212-21, 212-15 Кодекса Украины про административные правонарушения.

Всего в НАПК подготовили 41 вывод по отчетам партий про имущество, прибыль, расходы, обязательства финансового характера за ІІІ квартал 2018 года. 32 вывода были подготовлены по отчетам партий, которые не совершали деятельности в указанный период.

В НАПК проинформировали, что за ІІІ квартал 2018 года Агентство получило 276 отчетов политических партий. За период 7-14 декабря уже были утверждены 148 выводов с анализами отчетов.

Напомним, с 2016 года действует норма, согласно которой парламентские партии обязаны ежеквартально подавать финансовые отчеты. По этим отчетам видно, какие регионы политсилы "окучивают" с помощью агитации и вообще, насколько добросовестно исполняют закон.

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