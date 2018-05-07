В парламент проходит 8 партий. Среди них - политсилы Зеленского и Вакарчука - КМИС

Если бы парламентские выборы состоялись в апреле, в Верховную Раду прошли бы восемь партий, в частности, новые силы - "Блок Святослава Вакарчука" и "Слуга народа" Владимира Зеленского. По данным всеукраинского опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, эти партии набрали бы 8,6% и 8,4% соответственно (среди тех, кто определился).

В то же время лидером гонки стала бы "ВО" Батькивщина". За нее готовы проголосовать 14,4% респондентов.

Партию "Гражданская позиция" поддерживают 11,5% опрошенных, а Радикальную партию О. Ляшко - 11,4%. Президентская политсила "Блок Петра Порошенко" набрала бы 9,9%, за ней с небольшим отставанием идут "За жизнь" и "Оппозиционный блок" (по 9,3%).

Социологи также отмечают, что новые партии - среди лидеров по максимальному электоральному потенциалу (сумма первого/второго выбора и тех, кто в целом допускают возможность проголосовать за партию). Наибольший он у "Блока С. Вакарчука" (27,6%). У "Слуги народа" Зеленского - 26,5%. Среди лидеров по этому показателю и "Гражданская позиция" (27,4%).

В президентском рейтинге, по данным КМИСа, также новые лица. Старых политиков теснят Святослав Вакарчук и Владимир Зеленский. У них 10,8% и 9,6% соответственно. Действующий президент стал бы лишь четвертым в первом туре выборов, набрав, как и Олег Ляшко, 12,2%. На первом месте - Юлия Тимошенко (16,1%), на втором - Анатолий Гриценко (12,7%). Интересно, что во втором туре Петр Порошенко проиграл бы всем соперникам, а вот Зеленский и Вакарчук побеждают всех, кроме Анатолия Гриценко, с которым они пока расписывают условную "ничью".

Исследование проводилось с 5 по 19 апреля 2018 года. Методом личного интервью было опрошено 2004 респондента в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым). Выборка репрезентативна для населения Украины старше 18 лет. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3% для показателей, близких к 50%, 2,8% - для показателей, близких к 25%, 2,0% - для показателей, близких к 10%, 1,4% - для показателей, близких к 5%.

Напомним, согласно данным исследования группы "Рейтинг", партия "Слуга народа" Владимира Зеленского опередила бы на выборах президентскую "БПП - Солидарность", набрав 6%. 9% всех опрошенных поддерживают "Батькивщину". 6% также набирают "Оппозиционный блок" и "Гражданская позиция". "Слуга народа" обходит "БПП - Солидарность" и по данным опроса центра Socis. У партии Зеленского - третье место и 7,8% поддержки, у партии Порошенко - четвертое и 7,7% голосов.

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