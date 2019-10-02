В парламенте утвердили порядок возобновления лицензии

Верховная рада Украины одобрила законопроект N1060 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усовершенствовании порядка лицензирования хозяйственной деятельности". Решение было принято во втором чтении заседания.

Законодательную инициативу поддержали 301 парламентария. Новые нормы предполагают:

- учреждение новых санкций за нарушения в лицензировании вплоть до приостановления действия лицензии в полном объеме;

- новый порядок возобновления потерянной лицензии;

- новый порядок обжалования приостановления лицензии.

Таким образом главным основанием для ликвидации права на лицензию являются такие факторы: недееспособность физического лица или ограниченная дееспособность; смерть лицензиата; наличия акта об нарушениях со стороны лицензиата, которые не были исправлены в предусмотренный для этого срок;

Аннулирование или обжалование решения об ликвидации лицензии также становится невозможным при условии лишения этого права в случае неуплаты лицензиатом за выдачу лицензии.

Также регламентируется новое основание для оставления заявления о получении лицензии без рассмотрения, которым являются факторы осуществления над предприятием контроля резидентами государств, что используют вооруженную агрессию в отношении Украины.

Ранее Верховная рада Украины приняла законопроект N2036 об изменениях в закон о Национальной раде по вопросам телерадиовещания в аспектах улучшения процедуры снятия полномочий с членов Нацрады.

