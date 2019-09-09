В партии "Голос" предлагают наказывать за самовольное вмешательство в переговоры с РФ

На фоне поездок прокремлевского нардепа Виктора Медведчука в РФ в партии Голос предложили наказывать за несанкционированное вмешательство в переговоры с российской стороной.

Об этом сообщает Украинская правда.

Напомним, что 5 сентября член Оппозиционной платформы - За жизнь Медведчук приехал на Восточный экономический форум, где встретился со своим кумом, президентом России Владимиром Путиным.

Именно во время этих переговоров глава Кремля анонсировал обмен пленными с Украиной.

По словам Депутатами фракции Голос Сергея Рахманина, законопроект об уголовной ответственности за самовольное вмешательство в переговорный процесс уже доработан и в ближайшее время будет зарегистрирован в Верховной Раде.

"Чтобы мы имели четкое представление о возможных пределах компромиссов, на которые государство готово пойти в решении этой сложной проблемы", - заявил он.