В партии Слуга народа назвали первые шаги после избрания

Глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков назвал первые инициативы их политической силы после выборов в парламент. Об этом он сказал во время сегодняшнего часа ответов на вопросы украинцев.

Первыми шагами он назвал снятие неприкосновенности с народных депутатов, президента и судей; закон об импичменте; закон об отзыве народного депутата; закон о народовластии; закон о следственных комиссиях.

В числе первых инициатив Разумков также назвал изменения в избирательном законодательстве.

Ранее Разумков также сказал, когда в команде президента будут определяться с кандидатурой на пост премьер-министра Украины.