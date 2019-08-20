В партии "Слуга народа" распределили количество мест в будущих парламентских комитетах

Ожидаемо, что пропрезидентская политсила заберет себе большинство мест.

В будущей Верховной Раде будет 23 комитета. В партии "Слуга народа", которая получила большинство на выборах, осуществили распределение мест в комитетах между партиями и беспартийными.

Информацию о распределении мест обнародовала в Facebook вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции, будущая нардеп (No10 в списке партии Петра Порошенко "Европейская солидарность") Иванна Климпуш-Цинцадзе. Она сетует, что "Слуга народа" не учла решение первого заседания подготовительной группы и сделала распределение мест в комитетах по своему усмотрению.

"Пренебрегая совместным решением относительно предельного размера комитетов, которое было достигнуто на первом заседании подготовительной группы на прошлой неделе (от 7 до 31 депутата), руководство монобольшинства решило, что, например, в комитете по евроинтеграции должно быть не "не меньше", а "не больше", чем семь человек, в то же время в комитете, который будет заниматься цифровой трансформацией, должны работать двадцать депутатов. Этот вопрос не только нарушение основ демократии и этики, а, в первую очередь, игнорирование избранных украинским народом и подтвержденных новыми руководителями приоритетов", - отметила Климпуш-Цинцадзе.

Очередное "новшество" от партии, которая уже через неделю займет большинство депутатских кресел в Верховной Раде, а также в... Опубликовано Ivanna Klympush-Tsintsadze Вторник, 20 августа 2019 г.

Напомним, в предыдущем парламенте было 27 комитетов.

Рабочие подгруппы по подготовке Верховной Рады 9 созыва утвердили принцип рассадки будущих депутатов.

Напомним, 21 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады. Спустя месяц - 20 июня - Конституционный суд Украины признал роспуск парламента законным.

Внеочередные выборы в Верховную Раду были назначены и состоялись в Украине 21 июля. По результатам обработки ЦИК 100% протоколов в парламент нового созыва проходят пять партий: "Слуга народа" получила 43,16% голосов, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 13,05%, "Батькивщина" - 8,18%, "Европейская солидарность" - 8,10%, а "Голос" - 5,82%. Явка составила 49,8%.