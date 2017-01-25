В ПАСЕ оценили украинские реформы и отклонили антиукраинские поправки - МИД

Важно, что антиукраинские поправки были отклонены Ассамблеей, а подавляющее количество поправок к проекту, внесенные украинской делегацией для объективного освещения событий в Украине, были с пониманием восприняты и поддержаны ПАСЕ. Об этом говорится в комментарии МИД Украины относительно резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы "Функционирование демократических институтов в Украине".

Как отметили в МИД, в контексте результатов рассмотрения и принятия Резолюции ПАСЕ "Функционирование демократических институтов в Украине" отмечаем неизменную поддержку Ассамблеей нашего государства и положительную оценку ею процесса реализации в Украине амбициозной программы реформ.

"Принципиальным является положение Резолюции, что эти реформы проводятся в сложных условиях, учитывая российскую агрессию на востоке Украины и незаконную аннексию Крыма. При этом Ассамблея положительно отмечает прогресс в проведении демократических реформ, в частности: принятие в окончательном чтении конституционных поправок в части судебной власти и судебной системы, которые устраняют значительные препятствия на пути реформирования судебного аппарата и соответствуют стандартам и правилам Совета Европы; принятие нового закона о Верховном Суде, отмена всеобщей надзорной функции, ранее осуществляемой Генеральным прокурором, что свидетельствует о выполнении Украиной одного из своих обязательств, взятых при вступлении в Совет Европы; а также внедрение электронной системы декларирования", - говорится в комментарии.

В МИД также отметили, что Ассамблея также дала высокую оценку тесному сотрудничеству Украины с Советом Европы, в частности, Венецианской комиссией и Конгрессом местных и региональных властей, по подготовке проекта в части децентрализации на основе Европейской хартии местного самоуправления и других соответствующих стандартов Совета Европы.

"Среди шагов для обеспечения политической стабильности и укрепления демократии в стране, Ассамблея подчеркивает необходимость продолжения и усиления борьбы с коррупцией, реформирование избирательной системы, завершение процесса подготовки к ратификации Верховной Радой Стамбульской конвенции. В этом контексте важным для Украины является призыв Ассамблеи ко всем органам Совета Европы и в дальнейшем оказывать нашей стране необходимую экспертную помощь, направленную на укрепление демократических институтов, продолжать мониторинг ситуации в и вокруг Украины, и принять все возможные меры, чтобы заставить Российскую Федерацию придерживаться своих обязательств в соответствии с международным правом и международными обязательствами в целях обеспечения соблюдения прав человека в незаконно оккупированном Крыму и освобождения всех украинских политзаключенных и незаконно задержанных лиц", - говорится в комментарии.

Также в дипведомстве отметили важность отклонения антиукраинских поправок.

Напомним, представитель Испании в ПАСЕ Джорджи Хуклы предложил внести в резолюцию ПАСЕ поправку о проведении выборов на оккупированной территории Донбасса.

Однако, ПАСЕ приняла положительную для Украины резолюцию без поправки о "выборах на Донбассе".