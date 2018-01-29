В ПАСЕ поддержали манипулятивную рекомендацию Украине изменить закон по Донбассу из-за упоминания "Минска" – Арьев

Делегаты ПАСЕ поддержали манипулятивную рекомендацию Украине о целесообразности внести изменения в закон об обеспечении государственного суверенитета на Донбассе из-за упоминания Минских соглашений на которых они "зациклены", считает глава украинской делегации в Ассамблее Владимир Арьев (фракция "БПП").

"Мы понимаем, что на западе немного зациклены на Минских соглашениях. И любое упоминание, даже манипулятивное, которое сделал (нардеп фракции "Оппозиционный блок", заместитель члена делегации в ПАСЕ Вадим– ИФ) Новинский через свои поправки, оно было большинством утверждено. Люди пытались сделать намек, что этот закон, который принят – результат компромисса, и такие вещи (соответствующие изменения в закон по Донбассу - ИФ) не пройдут", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.

По мнению главы украинской делегации, В.Новинский, который предложил поправку к резолюции ПАСЕ, может внести соответствующий законопроект, а Верховная Рада определится, поддерживать ли его.

"Это – вопрос к парламенту. У нас есть рекомендация, все будет решать в данном случае Верховная Рада Украины", - подчеркнул он.

При этом В.Арьев считает, что необходимости вносить изменения в этот закон нет: "Он абсолютно достаточный для текущего момента. Формулировки максимально возможны в нынешнем составе Верховной Рады".

Как сообщалось, ПАСЕ 23 января приняла резолюцию, в которой в частности призывает Украину пересмотреть законопроект по обеспечению суверенитета на Донбассе, чтобы он основывался на Минских соглашениях.

"Ассамблея настойчиво призывает украинские власти пересмотреть принятый парламентом закон об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей, чтобы он основывался на Минских соглашениях и полностью гарантировал социальную защиту и основные гуманитарный потребности гражданского населения на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей", - сказано в резолюции.

В.Новинский после принятия парламентом закона об обеспечении суверенитета на Донбассе 18 января раскритиковал документ, отметив, что это отрезает пути для дипломатического решения конфликта на востоке Украины. "Этот закон говорит о том, что Украина выходит их Минских соглашений. Потому президент должен его ветировать как противоречащий Конституции и интересам Украины, и, в конце концов, перейти к реализации Минских соглашений", - цитируют политика на сайте "Оппозиционного блока".