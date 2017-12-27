В плену остаются еще более ста человек - СБУ

Сепаратисты из самопровозглашенных республик удерживают еще 103 пленных.

Об этом в среду, 27 декабря, заявил глава СБУ Василий Грицак, сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.

"Нельзя не вспомнить тех, кто остается в плену политики России, страны - агрессора, воюет против нас уже почти 4 года - Сергей Глондар, Богдан Пантюшенко, Александр Кориньков, Николай Карпюк, Станислав Клых и другие защитники Украины уже более трех лет незаконно содержатся на территории ОРДЛО и РФ, - заявил Грицак.

Он также напомнил, что Украина сделала все возможное, чтобы вернуть пленных украинцев. При этом глава СБУ распорядился активизировать работу по поискам тех, кто остается в плену.

"Мы не закончим процесс обмена, пока каждый из наших собратьев не вернется домой. Украина с вами!, - добавил Грицак.

Ранее президент Петр Порошенко заявил, что все освобожденные военнопленные уже находятся на подконтрольной Киеву территории.

Также сообщалось, что одна из украинских освобожденных пленных осталась в Донецке.