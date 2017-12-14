В попытке переворота подозреваем не Саакашвили, а Дангадзе, - Луценко

Генеральная прокуратура не подозревает Михаила Саакашвили в попытке организации переворота за деньги Сергея Курченко
Об этом генеральный прокурор Юрий Луценко заявил в интервью ZIK.
"Мы не подозреваем Саакашвили. Мы подозреваем его правую руку - Севериона Дангадзе - в попытке переворота и финансировании такой попытки. Самого Саакашвили мы подозреваем только в содействии членам преступной группировки Курченко-Януковича", - объяснил Луценко.
По словам генпрокурора, Саакашвили пришли задерживать сотрудники СБУ, потому что они ведут это следствие.
"Следствие по этому делу ведет СБУ. Поэтому следователи службы пришли задержать и направить к следствию. После этого Саакашвили скрывался в разных местах и был задержан после объявления в розыск сотрудниками Национальной полиции", - подытожил Луценко.
- По данным ГПУ, Саакашвили через свое доверенное лицо - Севериона Дангадзе сотрудничал с соратниками бывшего президента Виктора Януковича, чтобы захватить государственную власть в Украине.
- В прокуратуре утверждают, что Дангадзе с согласия Саакашвили обратился через доверенное лицо к Курченко, от которого впоследствии приспешники Саакашвили получили около $500 тыс.
- Соратника Саакашвили, который общался с Курченко, задержали во время бегства в Россию.
- Саакашвили был объявлен в розыск по трем статьям.
- Саакашвили задержали в квартире бывшего главы МВД Луганской области.
- Суд отказался арестовать Саакашвили.
- ГПУ обжалует освобождение Саакашвили и вызвала его на допрос как подозреваемого в производстве по 4 статьям УК.
- Генпрокуратура обнародовала не все записи разговоров в деле подозреваемого экс-главы Одесской области, лидера "Движения новых сил" Михаила Саакашвили.