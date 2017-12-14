В попытке переворота подозреваем не Саакашвили, а Дангадзе, - Луценко

Генеральная прокуратура не подозревает Михаила Саакашвили в попытке организации переворота за деньги Сергея Курченко

Об этом генеральный прокурор Юрий Луценко заявил в интервью ZIK.

"Мы не подозреваем Саакашвили. Мы подозреваем его правую руку - Севериона Дангадзе - в попытке переворота и финансировании такой попытки. Самого Саакашвили мы подозреваем только в содействии членам преступной группировки Курченко-Януковича", - объяснил Луценко.

По словам генпрокурора, Саакашвили пришли задерживать сотрудники СБУ, потому что они ведут это следствие.

"Следствие по этому делу ведет СБУ. Поэтому следователи службы пришли задержать и направить к следствию. После этого Саакашвили скрывался в разных местах и был задержан после объявления в розыск сотрудниками Национальной полиции", - подытожил Луценко.