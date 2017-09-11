В порт Крыма незаконно зашло судно из Ливии под флагом Сьерра-Леоне

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц зафиксирвоало незаконный заход в порт аннексированного Россией Крыма судна из Ливии под флагом Сьерра-Леоне.

Об этом сообщается на сайте министерства.

"8 сентября в 16:39 зафиксировано захода сухогруза NADALINA под флагом Сьерра-Леоне в порт Севастополя. Судно прибыло из ливийского порта Триполи, откуда вышло 30 августа", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что морпорты, расположенные на территории Крыма - Евпатория, Керчь, Севастополь, Феодосия, Ялта - закрыты на основании распоряжения Кабинета Министров от 30 апреля 2014 года и в соответствии с приказом Министерства инфраструктуры от 16 июня 2014 года.

"Заход судов под иностранными флагами в закрытые морские порты и терминалы, расположенные на территории АР Крым и г. Севастополь, рассматриваются как нарушение норм международного права и как действия, подрывающие суверенитет Украины, а также как нарушение законодательства Украины, что влечет за собой ответственность судовладельцев, операторов и капитанов судов, в том числе уголовную", - подчеркивается в сообщении.

Напомним, в 2016 году пограничники задержали судно Sky Moon за заходы в Крым. В мае 2017 года оно было конфисковано в пользу государства.

1 августа пограничники Одесского отряда морской охраны задержали в украинских водах реки Дунай судно San Porfyrios под флагом Белиза, которое в 2014-2015 годах неоднократно посещало закрытые порты Крыма.