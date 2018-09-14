В президентском рейтинге лидируют Тимошенко и Порошенко - опрос

На выборах президента Украины за лидера "Батьківщини" Юлию Тимошенко свои голоса готовы отдать 11% респондентов, а за нынешнего главу государства Петра Порошенко - 7,1%.

За Тимошенко готовы проголосовать 11% опрошенных Фото: ЕРА

В президентском рейтинге лидируют глава партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко и действующий президент Украины Петр Порошенко. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного совместно Киевским международным институтом социологии, Центром Разумкова и центром "Социс".

Так, за Тимошенко свои голоса готовы отдать 11% респондентов, а за Порошенко - 7,1%.

На третьей позиции в рейтинге разместился шоумен Владимир Зеленский - 6,7%.

Опрос проводился с 30 августа по 9 сентября методом "face-to-face" по месту постоянного проживания.В ходе социсследования опрошено 10 тыс. респондентов.

Скриншот: socis.kiev.ua

Выборы президента Украины пройдут в марте 2019 года.