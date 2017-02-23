В прокуратуре назвали имя заказчика похищения Гончаренко

Заказчиком похищения депутата от "БПП" Алексея Гончаренко был депутат Лиманского райсовета Одесской области Кушнарев. Об этом на брифинге 23 февраля сообщил прокурор Одесской области Олег Жученко.

Также прокурор проинформировал, что сын Кушнарева был среди погибших 2 мая 2014 года в Одессе.

По словам Жученко, отец Кушнарева является депутатом Лиманского районного совета Одесской области. И сам он не просто заказчиком похищения народного депутата, а фактически он с двумя своими сообщниками выехал на место и должен был наносить народному депутату телесные повреждения, а именно, применять кислоту, изуродовать лицо, лишить зрения, а также переломить коленные чашечки. поэтому все является объективным.

"У человека есть мотив. Он является как заказчиком похищения. Так и лично исполнители этого преступления, благодаря слаженной и заблаговременной работе СБУ и следователей прокуратуры не довели до совершения этого преступления", - сообщил прокурор.

По его словам, всего было задержано три человека.

Как сообщал 17 News, 23 февраля депутат Алексей Гончаренко был похищен.

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