В пятерку наименее эффективных депутатов вошли четыре представителя "Оппоблока"

За 2,5 года работы Верховной Рады восьмого созыва 70 народных депутатов до сих пор не стали авторами ни одного принятого закона, свидетельствуют данные исследования Комитета избирателей Украины.

Среди ТОП-5 наименее продуктивных депутатов ВР VIII созыва - Евгений Мураев, Наталья Королевская, Юрий Солод, Александр Вилкул и Дмитрий Шпенов.

Так, внефракционный Евгений Мураев зарегистрировал 121 безуспешный проект закона, Наталия Королевская - 109 ("Оппозиционный блок"), Юрий Солод - 90 ("Оппозиционный блок"), Александр Вилкул - 76 ("Оппозиционный блок"), Дмитрий Шпенов - 76 проектов законов ("Оппозиционный блок").

Отметим, что Мураев оставил фракцию "Оппозиционный блок" только в июне 2016 года.

"Часть народных депутатов регистрируют по несколько законопроектов ежемесячно, но ни один из них не получает поддержки парламента. Как правило, это законопроекты на актуальную тематику, которые являются составной пиар-активности депутатов. Регистрируя десятки и сотни законопроектов, политики фактически пиарятся перед избирателями на своей "активности". Однако КПД работы таких депутатов является нулевым, а значительная часть законодательных предложений - некачественными, о чем свидетельствуют отрицательные заключения профильного комитета, Минфина и экспертного управления ВРУ", - отметил глава КИУ Алексей Кошель.

Ранее Комитет избирателей Украины составил рейтинг работы лидеров фракций Верховной Рады в 2017 году (январь-май). На первом месте в рейтинге председатель фракции БПП - Артур Герасимов, на втором - глава фракции "Народный фронт" Максим Бурбак, третье место разделили Олег Березюк ("Самопомич") и Олег Ляшко (Радикальная партия). Антилідерами рейтинга стали Юрий Бойко ("Оппозиционный блок") и Юлия Тимошенко ("Батькивщина").