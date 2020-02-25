В Раде анонсировали появление медицинского и цифрового кодексов

Верховная рада Украины в 2020 году планирует принять несколько новых кодексов и пересмотреть уже существующие.

Об этом сообщил первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук на Форуме реформ в Киеве во вторник, 25 февраля.

По его словам, в этом году планируется принять медицинский кодекс, цифровой кодекс, кодекс судоустройства, кодекс об административных процедурах, кодекс электронных коммуникаций, а также кодекс об административных проступках.

Также в планах нардепов - пересмотр Гражданского кодекса, Жилищного кодекса, Уголовного кодекса, Кодекса о недрах.

Помимо этого, отметил Стефанчук, ВР намерена внести изменения в Конституцию. "Первый блок - изменения в Конституцию Украины. Это сокращение депутатов до 300, законодательная инициативы народа Украины. Еще одна инициатива, которая сейчас обсуждается, - вопрос децентрализации", - уточнил он.

Среди законопроектов, которые планирует рассмотреть Рада в 2020 году, будут следующие: о труде, о медиа, о медиации, о групповом иске, об одноразовом декларировании активов физических лиц, о страховой медицине, о лоббировании.