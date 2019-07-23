В Раде девятого созыва будет больше женщин-депутатов

В Верховной Раде нового созыва будет больше женщин-депутатов. В предыдущем составе украинского парламента их было 53, в новом, согласно предварительным данным результатов голосования, будет 87.

В восьмой созыв Рады избирались 47 женщин, впоследствии количество возросло до 53 (12,6% от общего состава парламента). В Раде девятого созыва количество женщин достигнет 20,52% от фактического количества парламентариев, пишет "Украинская правда".

Так, по спискам партий в парламент проходит 61 женщина (27,11% от всех "списочников"). По мажоритарным округам - 26 женщин (13% от всех мажоритарщиков).

Сообщается, что наибольшее количество женщин-депутатов будут представлять пропрезидентскую партию "Слуга народа" - 53. В процентном соотношении наибольшее количество женщин во фракциях политсил "Голос" (47,6%) и "Европейская солидарность" (37%).

Наименьшее количество женщин в "Оппозиционный платформе - За жизнь" - 11,4%.

По материалам Украинская правда