В Раде могут возникнуть две оппозиции Зеленскому - КИУ

Проевропейским и пророссийским силам одинаково не нравится политика "Слуги народа" и Зеленского.

После досрочных выборов в Верховную Раду Украины в ней может возникнуть сразу две разные оппозиции действующей власти - прокремлевская и проевропейская, заявил директор Комитета избирателей Украины Алексей Кошель во время пресс-конференции по итогам выборов, передают "Факты".

"Очевидно, будет два оппозиционных центра - это пророссийская и проевропейская оппозиция. Первая - это "Оппозиционная платформа - За жизнь", вторая - это "Европейская солидарность", плюс, возможно, "Голос", плюс, возможно, - как ситуативный союзник - "Батькивщина", - предположил он.

Это связано с тем, что проевропейским и пророссийским силам одинаково не нравится политика "Слуги народа" и Зеленского. Однако, поскольку представить себе объединение этих двух противоположных друг другу политических сил можно представить себе только в страшном кошмаре, они создадут свои варианты оппозиции.

В воскресенье, 21 июля, в Украине состоялись досрочные выборы в Верховную Раду. Они проходили по смешанной системе: 225 парламентариев избираются по закрытым партийным спискам, 199 - в одномандатных мажоритарных округах. Свои партийные списки в ЦИК зарегистрировали 22 партии. В 26 одномандатных округах в аннексированном Крыму и оккупированных районах Донецкой и Луганской областей выборы не проводились.

По итогам обработки ЦИК более 99% протоколов у "Слуги народа" 43,18%, у "Оппозиционной платформы - За жизнь" - 13,02%, у "Европейской Солидарности" - 8,11%. "Батькивщина" получила 8,18%, "Голос" - 5,83% голосов избирателей.

По предварительной информации, фракция "Слуги народа" будет состоять из 254 человек (124 списочника и 130 мажоритарщиков). "Оппозиционная платформа - За жизнь" проводит в Раду 43 депутата (37 списочников и шесть мажоритарщиков), "Батькивщина" - 26 (24 списочника и два мажоритарщика), "Европейская Солидарность" - 25 депутатов (23 списочника и два мажоритарщика). "Голос" может получить 20 депутатских мандатов (17 по списку и три по мажоритарке). Также в Раде девятого созыва будет еще 56 мажоритарщиков, 46 из которых участвовали в выборах как самовыдвиженцы.

Отметим, что на внеочередных выборах была зафиксирована рекордно низкая явка: по данным ЦИК на избирательные участки пришли менее 50% избирателей.