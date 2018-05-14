В Раде начали сбор подписей депутатов за импичмент Порошенко

Депутат Верховной Рады Юрий Деревянко (внефракционный) начал сбор подписей депутатов за импичмент Президента Петра Порошенко. Об этом он заявил на заседании согласительного совета, передают Українські Новини.

"С сегодняшнего дня "Рух нових сил" начинает сбор подписей народных депутатов для начала парламентской процедуры отставки Президента в порядке импичмента",- сказал он.

По его словам, сбор подписей депутатов за отставку Президента будет проходить в соответствии со статьями 93, 111 Конституции и ст. 171 и 172 регламента Рады.

Он призвал депутатов как провластных, так и оппозиционных фракций поставить свои подписи под проектом постановления об импичменте президента.

Согласно ст. 111 Конституции. Президент может быть смещен с поста Верховной Радой Украины в порядке импичмента в случае совершения им государственной измены или иного преступления.

Вопрос о смещении Президента с поста в порядке импичмента инициируется большинством от конституционного состава Рады.

Для проведения расследования Рада создает специальную временную следственную комиссию, в состав которой включаются специальный прокурор и специальные следователи.

Выводы и предложения временной следственной комиссии рассматриваются на заседании Рады.

При наличии оснований Рада не менее чем двумя третями от ее конституционного состава принимает решение об обвинении Президента.

Решение о смещении Президента с поста в порядке импичмента принимается Радой не менее чем тремя четвертями ее конституционного состава после проверки дела Конституционным Судом и получения его заключения в отношении соблюдения конституционной процедуры расследования и рассмотрения дела об импичменте и получения заключения Верховного Суда о том, что деяния, в которых обвиняется Президент Украины, содержат признаки государственной измены или иного преступления.

Как сообщали Українські Новини, 18 марта сторонники импичмента Порошенко мирно завершили вече на Майдане Незалежности.

С октября 2017 "Рух нових сил" неоднократно проводил марши за импичмент Порошенко в Киеве.