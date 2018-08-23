В Раде начата традиция смены почетного караула возле государственного флага

Она будет происходить во время всех госпраздников.

В Верховной Раде Украины впервые состоялась торжественная церемония смены почетного караула у государственного флага Украины военными батальона Почетного караула Национальной гвардии Украины, передает корреспондент LB.ua.

Смена караула в День Государственного флага будет происходить каждый час, начиная с 11:00.

Фото: Анна Стешенко

Также, как сообщили LB.ua в пресс-службе ВРУ, смена почётного караула возле портала с флагом будет происходить во время всех государственных праздников.

Напомним, что 23 августа в Украине отмечается государственный праздник День Государственного флага.

Он был учрежден указом президента Украины Леонида Кучмы No987/2004 "О Дне Государственного флага Украины" от 23.08.2004. Этот указ был дополнен указом президента Украины Виктора Ющенко No602/2009 "О внесении изменений в Указ Президента Украины от 23 августа 2004 года No 87", которым было начато поднятие флага Украины в День Государственного флага Украины и во время других государственных праздников и проведении общегосударственных мероприятий.