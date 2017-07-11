В Раде нардепы заблокировали трибуну из-за Луценко

Народные депутаты от "Самопомочи" и "Радикальной партии" заблокировали трибуну Верховной Рады

Нардепы блокируют трибуну с требованием к генпрокурору Юрию Луценко немедленно явиться в Раду, пишет "ДС" со ссылкой на Depo.ua.

Луценко нужен нардепам чтобы начать рассмотрение представлений ГПУ по ряду народных избранников.

Напомним, сегодня утром генпрокурор Юрий Луценко не прибыл в Верховную Раду, куда его вызвал спикер Верховной Рады Андрей Парубий на рассмотрение вопрос о снятии неприкосновенности с нардепов.

Позже стало известно, что генеральный прокурор Юрий Луценко прибудет в Раду в 16:00 и представит просьбу ГПУ о снятии неприкосновенности с Андрея Лозового (Радикальная партия), Олеся Довгого ("Воля народа"), Евгения Дейдея и Максима Полякова (оба - "Народный Фронт") и Борислава Розенблата ("Блок Петра Порошенко") и Михаила Добкина ("Опоблок").