В Раде не поддержали отставку министра обороны

В заседании комитета ВР участвовал сам Полторак, который отметил, что готов выполнять свои обязанности.

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны на заседании в среду, 5 июня, не поддержал представление президента Владимира Зеленского об увольнении министра обороны Степана Полторак, сообщает Укринформ.

Решение озвучил глава комитета Сергей Пашинский. В заседании участвовал представитель президента в Раде Руслан Стефанчук.

"Что касается целесообразности, я думаю, это исключительная компетенция президента - он ее обосновал", - сказал Стафанчук.

В то же время на вопросы членов комитетов, почему от президента нет одновременного представления кандидатуры нового министра обороны, Стефанчук объяснил, что такого не предусмотрено ни одним нормативно-правовым актом и Конституцией Украины.

"Но на практике я вам гарантирую, что как только будет удовлетворено это представление, сразу будет внесено представление на следующего министра обороны", - добавил Стефанчук.

В заседании участвовал и сам Полторак, который отметил, что готов выполнять свои обязанности, пока рада не примет решение о его увольнении. Также министр отметил, что готов помогать новому руководству оборонного ведомства в случае, если его знания и опыт будут нужны.

В то же время, комитета ВР по иностранным делам постановил передать постановления президента об увольнении министра иностранных дел Павла Климкина на рассмотрение парламента.

Отмечается, что во время обсуждения вопроса возникла дискуссия, так как недавно комитет рассматривал проект отставки Климкина с поста главы МИД по собственному желанию.

Также комитет ВР одобрил отставку главы СБУ Василия Грицака.

Напомним, Зеленский подал в Раду постановление об увольнении главы МИД Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака и главы СБУ Василия Грицака 30 мая.

Все вышеперечисленные чиновники ранее написали заявления на отставку.