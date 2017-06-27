В Раде нет голосов ни под один из существующих законопроектов о выборах

Председатель Верховной Рады Украина Андрей Парубий заявил, что вопрос изменения избирательной системы в Украине все ещё находится на этапе дискуссии, а в парламенте пока нет голосов ни под один из семи существующих законопроектов о выборах.

"На сегодняшний день нет политической воли ни на один из законопроектов, которые есть в Верховной Раде. Их 7", - сказал он на пресс-конференции во вторник в Киеве.

Спикер напомнил, что в парламенте была создана рабочая группа, которая работала над внесёнными законодательными инициативами по избирательной системе, в частности подготовили сравнение всех 7 проектов законов. После этого, по словам А.Парубия, наработки отправили фракциям парламента для обсуждения.

"На сегодняшний день этот вопрос остается в дискуссии", - сообщил спикер.