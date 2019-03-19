В Раде Парубий выключил Вилкулу микрофон за русский язык

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий выключил микрофон кандидату в президенты Александру Вилкулу во время его выступления в Верховной Раде, когда тот начал говорить на русском языке.

Инцидент произошел во время обсуждения законопроекта "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который Вилкул призвал не поддерживать.

"Прошу к государственному языку вернуться, господин Вилкул. Я предупреждаю и прошу говорить на государственном языке. Прошу выключить микрофон", - сказал Парубий.

В свою очередь Вилкул согласился продолжить выступление на украинском, однако решил потроллить Парубия.

"Андрей Владимирович, если вы считаете, что язык, на котором вы разговариваете, это украинский, то вы очень ошибаетесь", - заявил Вилкул.

В ответ Парубий подчеркнул, что не допустит выступлений на негосударственном языке в парламенте.

"Язык, на котором я разговариваю, разговаривали и мои деды, и мои прадеды, и отец, и мать, я ним воспитывался с колыбельной. И вообще, в Верховной Раде Украины я не допущу выступлений на негосударственном языке. Я это не раз подчеркивал. Предупреждаю еще раз: не допущу", - резюмировал председатель ВР.

Как бы власть не фальсифицировала выборы - мы победим. Народ не простит 5 лет издевательств. Я иду в президенты чтобы объединить и защитить наш выбор жить в мирной богатой стране. Опубликовано Александром Вилкулом Вторник, 19 марта 2019 г.

Напомним, законопроект No5670-д внесла на рассмотрение группа депутатов во главе с председателем парламентского комитета по вопросам культуры и духовности Николаем Княжицким еще в 2017 году. Это одна из четырех инициатив о языке, между которыми 4 октября 2018 выбирали члены парламента и которая должна прийти на смену так называемому "закону Кивалова- Колесниченко", признанный Конституционным судом Украины неконституционным.

В Европейском Союзе настаивают, что "языковой законопроект" должен соответствовать международным нормам и обязательствам Украины и советуют направить его для вывода Венецианской комиссии. Документ, по мнению представителей Евросоюза, должно соответствовать конвенциям Совета Европы, участником которых является украинская сторона.

В то же время Совет Европы призывает украинских нардепов отложить рассмотрение языкового закона на послевыборный период. По мнению комиссара СЕ, рассмотрение таких вопросов в предвыборное время не способствует принятию сбалансированных решений.