В Раде пока не договорились о полномочиях международных экспертов в антикоррупционном суде

Фракция БПП говорит о Конституции и национальном суверенитете, "Народный фронт" о том, что МВФ денег не даст.

В законопроекте "О Высшем антикоррупционном суде" ко второму чтению осталась только одна несогласованная с МВФ позиция - о полномочиях Совета международных экспертов, сказал спикер парламента Андрей Парубий на заседании согласительного совета.

Парубий сообщил о том, что окончательная редакция законопроекта будет рассматриваться на профильном комитете в понедельник, в 15:00, и призвал всех членов комитете явиться на заседание.

В то же время лидер фракции "Народный фронт" Максим Бурбак заявил, что международные эксперты должны иметь право решающего голоса на этапе отбора кандидатов в судьи.

"Высшая квалификационная комиссия судей не сможет игнорировать недоверие, выраженное Советом международных экспертов, когда речь идет о явной лжи или конфликте интересов кандидата на должность антикоррупционного судьи", - сказал он и добавил, что такую поправку внесли депутаты из фракци.

Лидер фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов вновь напомнил идею президента о "национальном суверенитете".

"По главным дискуссионным вопросам уже найдена совместная редакция. И, несмотря на противовес скептиков, позиция президента Украины победила - антикоррупционный суд будет создан, и закон о нем не будет противоречить Конституции и ограничивать наш суверенитет", - сказал он.1 марта Верховная Рада одобрила в первом чтении закон "О Высшем антикоррупционном суде". Президентский законопроект за основу поддержали 282 народных депутата.

Во втором чтении рассмотрение начнется во вторник, 22 мая.