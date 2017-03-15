В Раде потребовали заслушать силовиков об инциденте в Славянске

Народные депутаты от Блока Петра Порошенко и Народного фронта на утреннем заседании Верховной Рады в среду, 15 марта, потребовали заслушать в парламенте правоохранителей, которые вчера, 14 марта, стали участниками инцидента под Славянском.

Как сообщает корреспондент LIGA.net, сегодняшнее заседание Рады началось с получасового перерыва, объявленного по требованию БПП и Народного фронта.

После перерыва в зал вместе с депутатами зашли четыре человека в камуфляжной форме. Выступая с трибуны, нардеп от Народного фронта Юрий Береза сказал: "Я прошу председательствующую (вице-спикера Оксану Сыроид - ред.) допустить в зал и дать право выступить бойцам Нацгвардии и Нацполиции".

Однако в итоге Сыроид досрочно закрыла пленарное заседание.

14 марта 2017 года около 19:00 на въезде в Славянск более 35 человек находившиеся в 13 автомобилях отказались проходить проверку и спровоцировали конфликт. СМИ сообщали, что участником инцидента был также депутат Владимир Парасюк.