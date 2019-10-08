В Раде появился текст законопроекта об упрощении процедуры формирования теробщин

В парламенте появился текст зарегистрированного ранее законопроекта 2189, что упрощает процедуру утверждения перспективных планов формирования территориальных общин. Соответствующая информация содержится на сайте ВРУ, передает УНН.

Правительственный законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "О добровольном объединении территориальных общин" (относительно упрощения процедуры утверждения перспективных планов формирования территорий общин Автономной Республики Крым, областей)" No2189 от 30.09.2019, согласно которому объединенные общины будут создаваться исключительно по перспективному плану, который, как и теперь, будет разрабатываться областной государственной администрацией и утверждаться Кабинетом министров. Впрочем процедура больше не будет предусматривать этап одобрения перспективных планов областными советами.

В пояснительной записке к новому правительственному законопроекту говорится, что практика реализации Закона Украины "О добровольном объединении территориальных общин" обнаружила ряд недостатков, которые препятствуют формированию способных общин. В частности, областные советы не всегда вовремя и правильно принимают решения об одобрении перспективных планов формирования территорий общин областей, часто политизируя этот процесс. Также из-за игнорирования критериев формирования способных общин, областные советы одобряют перспективные планы, которые предусматривают возможности образования объединенных общин, которые способны оказывать жителям качественные и доступные публичные и другие услуги.

По мнению авторов законопроекта, принятие акта позволит создать условия для формирования полноценной жизненной среды и развития территориальных общин, обеспечит эффективное использование потенциала территорий.

По словам заместителя министра развития общин и территорий Украины Вячеслава Невзгоды, в течение пяти лет с задачей добровольного объединения общин с этой задачей справились далеко не все, хотя большинство облгосадминистраций, облсоветов ответственно отнеслись к выполнению этой задачи. Он отметил, что даже там, где перспективный план полностью охватывает территорию области, есть вопросы к способности части созданных или запланированных к созданию общин, перспектив их развития.

Напомним, 30 сентября в парламент обещали подать изменения в закон о добровольном объединении территориальных общин, которые позволят ОТО не согласовывать планы в областных советах.

На конец сентября в Украине уже сформировано 951 территориальную общину, а еще более 6,5 тыс. в процессе создания.