В Раде появился "Ждун"

Депутат Борислав Береза принес в сессионный зал Верховной Рады фигуру "Ждуна".

Депутат Береза прийшов у парламент з Почекуном pic.twitter.com/33snZPfOlE - Serhii Andrushko (@S_Andrushko) February 24, 2017

Перед началом заседания и выступлениями членов Кабинета министров в парламенте ее поставили на трибуну.

Депутати Почекуна поставили за трибуну pic.twitter.com/L3c2wP65NN - Serhii Andrushko (@S_Andrushko) February 24, 2017

Как объяснил нардеп в Facebook. он подстрекает парламентариев ходить на работу.

"322 депутата зарегистрировалось в сессионном зале ВР. По факту не больше 150 человек. Но Почекун в зале есть. Мы встретились с ним вчера на канале NewOne", - написал Береза.

"Он, как и большинство украинцев, ждет посещения и работы нардепов. И очень ждет качественных изменений от Кабмина", - заявил он.

"Терпения у него немало. Времени тоже. Чего нельзя сказать про Украину", - добавил нардеп.

Алена Рощенко, УП