В Раде пройдет торжественное заседание по случаю 100-летия Украинской революции

Верховная Рада на пленарном заседании в пятницу проведет час вопросов к Кабинету Министров и торжественное заседание по случаю 100-летия Украинской революции 1917-1921 годов. Об этом говорится в повестке дня заседания парламента.

С 10:00 до 11:00 в парламенте пройдет час вопросов к правительству, а с 11:00 до 11:30 - объявление депутатских запросов.

В 12:30 планируется начать торжественное заседание Рады.

Законопроектов и проектов постановлений в повестке нет.

Как сообщали Українські Новини, 16 марта Рада одобрила создание Единого государственного реестра военнообязанных.