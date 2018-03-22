В Раде произошел конфликт между Парасюком и госохраной из-за проверки вещей

В Верховной Раде произошел конфликт между внефракционным народным депутатом Владимиром Парасюком и представителями госохраны из-за проверки вещей.

Охрана просила депутата пройти проверку металлоискателем, а он отказывался, подчеркивая, что не хочет этого делать. После уговоров, Парасюк все же согласился отойти за угол и пройти проверку.

Металлоискатель сработал на некий предмет в кармане депутата. Парасюк отказался показать его и попытался уйти, при этом столкнувшись с охранником. К месту инцидента подошел еще один представитель охраны, после чего депутат попытался уже в более грубой форме прорваться, спровоцировав небольшую потасовку.

Парасюк так и не показал, что у него лежит в кармане, и отправился в сессионный зал.

Как сообщает УНИАН, позже в комментарии журналистам он заявил: "Я у них спросил, до какой степени я должен раздеться, чтобы вы были довольны?". По словам депутата, его, вероятно, хотели отправить на осмотр в спецкомнату и "раздеть до трусов", однако до этого не дошло.

Напомним, что 20 марта Верховная Рада разрешила военнослужащим Управления госохраны не пропускать в здания, в которых размещены государственные органы власти, лиц с оружием и взрывчаткой.

21 марта президент Петр Порошенко подписал закон о запрете ношения оружия в госучреждениях.

Управление государственной охраны установило на входе в Раду рамки металлоискателя и Rapiscan (рентгеновская установка) для досмотра личных вещей народных депутатов и посетителей парламента.

По материалам: УНИАН, Українські новини