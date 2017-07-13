В Раде произошла потасовка между Ляшко и Соболевым

В ходе утреннего заседания Верховной Рады ряд нардепов заблокировали трибуну парламента. Когда к трибуне вышел лидер Радикальной партии Олег Ляшко, нардеп от "Самопомочі" Олег Соболев попытался остановить его выступление.

13 июля в ходе утреннего заседания Верховной Рады произошла потасовка между лидером Радикальной партии Олегом Ляшко и нардепом от "Самопомочі" Олегом Соболевым, сообщает корреспондент "ГОРДОН".

У трибуны началась давка. Ляшко призвал нардепов не драться и дать закончить выступление, а председатель Верховной Рады Андрей Парубий - прекратить потасовку. Вскоре депутаты успокоились, а Ляшко закончил выступление.

Депутаты продолжили обсуждать кандидатуры на должность представителя Верховной Рады Украины в состав комиссии внешнего контроля по проведению независимой оценки деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины.

Сегодня ряд нардепов от "Самопомочі" и Блока Петра Порошенко, а также внефракционные депутаты заблокировали трибуну парламента. Они требуют, чтобы Верховная Рада немедленно рассмотрела представления Генеральной прокуратуры на лишение депутатской неприкосновенности и задержание нардепа от Оппозиционного блока Михаила Добкина, а также законопроект об Антикоррупционном суде.